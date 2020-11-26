26 ноября: что нельзя делать на Иоанна Златоуста [ Редактировать ]
В четверг, 26 ноября, православная церковь чтит память Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Святой известен как непревзойденный оратор, поэтому и прозван Златоустом.
Podrobnosti.ua расскажут, что нельзя делать в праздник.
Приметы и суеверия
- 26 ноября не принято работать. День считается праздничным, поэтому и домашней работой заниматься нельзя.
- День нужно провести без ссор и ругани, особенно с близкими.
- В большой церковный праздник важно следить за речью и не сквернословить.
- 26 ноября шутки с огнем плохи, лучше в этот день минимизировать пользование зажигалками и спичками, иначе может случиться беда.
Наши предки в этот день ходили на утреннюю службу в храм, а вернувшись, готовили праздничное застолье.
Читайте также, календарь православных праздников на декабрь-2020.
по теме
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь
Близится декабрь, который станет началом зимы и последним месяцем уходящего 2020 года
В воскресенье, 22 ноября отмечается Международный день сына
22 ноября - 327-й день года по григорианскому календарю
20 ноября - 325-й день года по григорианскому календарю