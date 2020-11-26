В четверг, 26 ноября, православная церковь чтит память Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Святой известен как непревзойденный оратор, поэтому и прозван Златоустом.

Podrobnosti.ua расскажут, что нельзя делать в праздник.

Приметы и суеверия

26 ноября не принято работать. День считается праздничным, поэтому и домашней работой заниматься нельзя.

День нужно провести без ссор и ругани, особенно с близкими.

В большой церковный праздник важно следить за речью и не сквернословить.

26 ноября шутки с огнем плохи, лучше в этот день минимизировать пользование зажигалками и спичками, иначе может случиться беда.

Наши предки в этот день ходили на утреннюю службу в храм, а вернувшись, готовили праздничное застолье.

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