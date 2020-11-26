Некоторые люди настолько внезапны, что моментально могут поменять свое мнение, решиться на смелый шаг или... на большую глупость. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый импульсивный.

Итак, на первом месте оказался Овен. Это настоящие адреналиновые наркоманы, и они любят рисковать, так как это заставляет их чувствовать себя действительно живыми. Они безрассудны? Несомненно. Но Овны также авантюрны, смелы и полны жизни.

Тем не менее, минусы импульсивности Овна состоят в том, что они склонны озвучивать все, что у них на уме, независимо от обстоятельств. Из-за этого представители знака зодиака частенько страдают.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый коварный.