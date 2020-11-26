Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в стране сроком не менее трех недель.

Локдаун нужно вводить как можно быстрее, заявил он в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

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"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - подчеркнул Аваков.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль допустил "рождественский локдаун". Однако, по словам премьер-министра, вначале правительство оценит результативность карантина выходного дня.

Также мы писали о том, что в правительстве рассматривают возможные сценарии карантина.