Жуткий антирекорд: последние данные о зараженных коронавирусом шокировали цифрами [ Редактировать ]
В четверг, 26 ноября, в Украине зарегистрировали жуткий антирекорд по зараженным коронавирусом - 15 331 заболевших COVID-19 за день. Свежую статистику опубликовал глава Минздрава Максим Степанов.
Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 677 189 человек.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 717 человек. За сутки умерли еще 225 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 317 395 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 9 617 украинцев.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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