Это взвешенная альтернатива: Шмыгаль допустил "рождественский локдаун" [ Редактировать ]
Кабинет министров может ввести жесткий карантин на новогодние праздники, хотя сейчас введение более жестких мер пока не рассматривается. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в начале правительство оценит результативность карантина выходного дня, и на базе полученных данных позже будет принимать решение.
"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая введение карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что на рождественские праздники есть большой риск стремительного распространения коронавируса через массовые праздничные скопления людей на ярмарках и площадях.
Напомним, во время карантина выходного дня запрещено работать:
- кафе, ресторанам, барам - они могут работать на вынос;
- торговым развлекательным центрам;
- учреждениям культуры;
- Спортзал, фитнес-центрам.
Разрешается работа:
- общественного транспорта;
- супермаркетов, 60% площади которых отведено под торговлю продуктами;
- аптек, ветеринарных аптек;
- автозаправок, но без зон питания;
- учреждения, предоставляющие финансовые услуги, и учреждения по ремонту.
В Украине во время карантина граждане должны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах. Правительство продлило общий карантин из-за пандемии коронавируса до 31 декабря 2020 года.
Напомним, в Украине резко "упало" количество тестирований на COVID-19.
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