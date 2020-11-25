Кабинет министров может ввести жесткий карантин на новогодние праздники, хотя сейчас введение более жестких мер пока не рассматривается. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в начале правительство оценит результативность карантина выходного дня, и на базе полученных данных позже будет принимать решение.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая введение карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что на рождественские праздники есть большой риск стремительного распространения коронавируса через массовые праздничные скопления людей на ярмарках и площадях.

Напомним, во время карантина выходного дня запрещено работать:

кафе, ресторанам, барам - они могут работать на вынос;

торговым развлекательным центрам;

учреждениям культуры;

Спортзал, фитнес-центрам.

Разрешается работа:

общественного транспорта;

супермаркетов, 60% площади которых отведено под торговлю продуктами;

аптек, ветеринарных аптек;

автозаправок, но без зон питания;

учреждения, предоставляющие финансовые услуги, и учреждения по ремонту.

В Украине во время карантина граждане должны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах. Правительство продлило общий карантин из-за пандемии коронавируса до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в Украине резко "упало" количество тестирований на COVID-19.