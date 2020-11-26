Цвет глаз человека может влиять на его предрасположенность к развитию определенных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо. Выдержка из результатов их исследований опубликована в издании Freundin.

Цветная часть глаза называется радужной оболочкой, она содержит только прозрачный слой и коричневый пигмент.

Карие глаза

Самые распространенные в мире карие глаза являются результатом избытка коричневого пигмента, покрывающего слои радужной оболочки.

Обладатели темно-карих и черных глаз предрасположены к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ. Поэтому особое внимание следует уделять кровотоку, печени и селезенке.

Кроме того, люди со светло-карими глазами склонны к проблемам с пищеварением и дыханием. Нелишним будет пройти курс детоксикации.

При этом кареглазые люди имеют низкий риск заболеть раком кожи или глаз, поскольку их глаза защищены от ультрафиолетового излучения. Кроме того, они имеют низкий болевой порог и более склонны к переживаниям и депрессиям.

Читайте также О чем сигнализируют желтые белки глаз

Зеленые глаза

Зеленые глаза очень редки и встречаются, главным образом, у людей с кельтской кровью. Зеленый цвет получается у интенсивно голубых глаз, у которых есть незначительное количество примешанного коричневого пигмента.

Люди с зеленым цветом глаз имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией.

Тип кожи скорее всего будет довольно светлым и, следовательно, обладатели зеленых глаз очень чувствительны к солнцу.

Голубые и серые глаза

В голубых глазах мало пигмента в радужной оболочке, вместо этого, радужная оболочка отражает интенсивные лучи синего света и поглощает менее сильные, но более темные лучи.

У серых глаз нет пигмента в радужной оболочке, как у голубых глаз. Однако нити ткани в радужной оболочке больше, поэтому они отражают световые волны по-другому.

Обладатели голубых и серых глаз также имеют повышенную чувствительность к ультрафиолету. Кроме того, имеют предрасположенность к алкогольной зависимости.

Напомним, что ученые создали искусственный глаз, который распознает буквы.

Ранее "Подробности" писали о том, что можно прочитать и понять по глазам другого человека.