Ученые из Гонконгского университета науки и технологии представили прототип искусственого электрохимического глаза, строение и принцип работы которого аналогичны обычному человеческому глазу. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Nature.

В своей модели "биомиметического глаза" китайские ученые решили повторить человеческий глаз. По размеру он получился таким же, как и обычный глаз взрослого человека. Для его работы требуется внешний источник питания.

Искусственную сетчатку сделали из оксида алюминия. На нее нанесли датчики из перовскита - материала, который широко применяется при создании солнечных батарей. Хрусталиком служит обычная линза, а роль стекловидного тела выполняет ионный электролит. Светочувствительные элементы расположены на вогнутой сферической поверхности, что позволило улучшить угол обзора и глубину резкости. В качестве "нервов", связывающих сетчатку с мозгом, использованы провода из галлия и индия.

Во время испытаний "глаз" смог распознать буквы I, У, А и Е. Разработчики признают, что качество передаваемого им изображения еще крайне низкое - примерно 100 пикселей. Для сравнения, у человеческого глаза около 100 млн отдельных фоторецепторов.

По некоторым параметрам искусственный глаз уже превосходит человеческий. В частности, он реагирует на изменения в освещении за 30-40 миллисекунд, тогда как глаза человека за 40-150.

Авторы разработки уверены, что в будущем она будет использована как для создания улучшенных протезов зрения, так и для оптических датчиков гуманоидных роботов.

Напомним, что недавно искусственный интеллект создал новый материал.