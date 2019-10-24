Читай по лицу: о чем расскажут ваши глаза [ Редактировать ]
Физиогномика - интересный способ узнать человека по его чертам лица. Популярность эта методика набрала относительно недавно, однако возникла еще в Древнем Китае. Эксперты в этой области уверяют, лицо в спокойном состоянии - настоящий источник информации о характере человека.
Итак, физиогномисты поделились тем, что о человеке могут рассказать его глаза.
По размеру люди будут разделяться на два типа, имеющие большие и маленькие глаза.
Люди с большими глазами - настоящие мечтатели и романтики, гиперэмоциональные. Они также очень прямолинейны и даже немного грубы. Они часто вызывают у окружающих доверие и дружеское расположение. От таких людей, как правило, знаешь, что ожидать. Однако, их излишние полеты фантазии часто провоцируют разочарования. Чтобы избежать таких неприятных моментов, "большеглазым" нужно стараться жить реальностью и полагаться только на себя, не ставя на другого человека больших надежд.
Фото: Мила Кунис / wattpad.com
Люди с маленькими глазами - настоящие реалисты. Они очень трезво оценивают сложившуюся ситуацию, умеют контролировать эмоции и сдерживать себя. Они более практичны и прагматичны. Часто достигают успехов в карьере, умеют быть лидерами во всем. Среди недостатков можно выделить: параноидальная подозрительность, недоверие окружающим, приземленность.
Фото: Тейлор Свифт / gds.it
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