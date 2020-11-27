Пішки з Марселя у Париж. На користь здоров'ю та природі. Двоє екоактивістів вирушили в пішу мандрівку, щоб хоч трохи очистити Францію від використаних масок. Що з того вийшло - дивіться далі.

Це номерний знак, ми підібрали його на землі. Ми взагалі багато чого знаходимо. Але цей підписаний саме для нас, дивіться: "Едді та Фред, Боже мій! Франш-Конте". Ми знайшли його у Йонні.

З власним номерним знаком, але без автомобіля. Пара ентузіастів пішки йдуть з Марселя у Париж, і дорогою збирає використані маски.

Знахідки нанизують на жердину, і отак з нею мандрують - достоту як у давні часи. І пропагують вічні цінності.

Едмунд Платт, засновник екологічної організації:

Дуже хотілося б, і ми були б вдячні, якби люди трохи схаменулися і перестали викидати так багато всього. Пили воду з крана, використовували менше пластику і поширювали любов. Підняти непотріб з землі - це як обійняти планету і трішки примножити щастя.

Фредерік фоторепортер з Франції, має прізвисько "Марсельський Кабан". Його компаньйон - активіст зі Сполученого королівства Едмунд на прізвисько "Британський Равлик", вирушили в свою екологічну мандрівку першого жовтня. Де можуть - виховують перехожих:

Це просто нестерпно! Маски на землі, недопалки, контейнери для їжі, пляшки, бляшанки. Ми ж біля школи! Наша місія триває заради здоров'я дітей. Ми потрібні планеті!

З вантажем непотребу активісти майже на фінішній прямій. Цими вихідними мають дістатися французької столиці.

Фредерік Мюнш, фоторепортер:

Люди думають, що як викинути одну маску, то нічого страшного не станеться. Але якщо їм під носа тицьнути всією зібраною колекцією, то вони починають розуміти, що відбувається насправді!

Піший маршрут ентузіастів простягнувся на 880 кілометрів. За два місяці активістам на шляху трапилося чотири з половиною тисячі використаних масок.