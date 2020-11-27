Рятуйте, хто може. В одній з лікарень Кропивницького медики були змушені просити допомоги у чиновників та громади через те, що заклад, де лікують важких "ковідних" пацієнтів, став щодоби отримувати менше кисню, ніж потрібно. Звісно, з усіх, до кого звернулися лікарі, допомогти погодилися ніяк не чиновники. Завдяки волонтерам, лікарня отримала кисень, але благодійність може не впоратися, якщо хворих із тяжким перебігом хвороби побільшає.

Інна Колпак - волонтер, яка вже майже десять років допомагає іншим. Раніше опікувалася військовими, а зараз вимушена змінити вектор - почала займатися питаннями кисневих концентраторів, бо дуже багато людей зверталися до неї саме з таким проханням.

Інна Колпак, волонтерка:

Були випадки, - чому воно й болить, - і не один випадок, і ми купляли гірський кисень - він такий, по 8 літрів у балоні.

А це Кіровоградська обласна лікарня, в якій лежать найтяжчі хворі. І більшість з них - на кисні.

Лариса Андреєва, головна лікарка КНП "Кіровоградська обласна лікарня":

Це "кисневе серце" нашої лікарні, тут знаходиться кисневий концентратор, який забезпечує наше реанімаційне відділення киснем.

При потребі у 80 кисневих балонів - закуповують на лікарню за бюджетні кошти лише 40. Ситуація, каже головна лікарка, - надкритична.

Лариса Андреєва, головна лікарка КНП "Кіровоградська обласна лікарня":

Якщо раніше нам достатньо було кисню від 30-40 балонів і плюс у нас є киснева станція, то на сьогодні потреба в кисні складає 70-80 балонів на добу, бо на сьогодні 15 пацієнтів находяться в реанімаційних відділеннях інфекційних і загально лікарняних. 15 пацієнтів у вкрай тяжкому стані на ШВЛ, потребують потоків кисню, 30 пацієнтів, які потребують кисню, - така потреба є, у нас була напруга з доставкою кисню, існує вона і досі.

На допомогу прийшли благодійники - забезпечили киснем "ковідних" пацієнтів. А от в облдержадміністрації запевняють: ось-ось проблему вирішать. Місяць тому з держбюджету їм виділили кошти на реконструкцію кисневої станції в обласній лікарні.

Олег Рибальченко, директор Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:

Ми розуміємо, що нам потрібно буде збільшувати обсяги, зараз ми в достатньо критичному режимі збільшуємо ці обсяги. Вам відомо, що 28 жовтня Урядом було розподілено 11 млн грн саме на нашу область на забезпечення киснем, вони були розподілені між п'ятьма лікувальними закладами і головні лікарі приймають рішення про збільшення ліжкового фонду з кисневою підтримкою для того, щоб поглинути ту хвилю пацієнтів з кисневою підтримкою.

Реконструювати кисневу станцію планують до середини грудня, а до того часу все одно сподіваються на підтримку благодійників.