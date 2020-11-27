Зеленский сменил двух губернаторов [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сменил глав двух областей - Одесской и Харьковской.
Так, согласно указу президента, с должности и.о. главы Одесской ОГА уволен Вячеслав Овечкин, а на постоянной основе губернатором назначен Сергей Гриневецкий.
Другим указом с должности главы Харьковской ОГА уволен Алексей Кучер. А его место займет Айна Тимчук. Ее кандидатуру на днях утвердил Кабмин.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области.
Также мы писали о том, как резидент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской облгосадминистрации.
Читайте также о том, что Зеленский уволил глав ОГА трех областей. Позже президент назначил временно исполняющими обязанности председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА.
Кроме того, в Борисполе назначили повторные выборы мэра.
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