Держбюджет-2021 - незбалансований. У ньому нереалістична та роздута дохідна база, водночас видатки не змінилися. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив Павло Кухта, в.о. міністра економічного розвитку і торгівлі України (березень - квітень 2020).

Бюджет 2021 року - чи він гарний? Ні, він поганий. У ньому явно роздута дохідна база, у ньому якась підозріла маніпуляція з пенсіями (знизили видатки на пенсійний фонд на 8 млрд грн), водночас перенесли підвищення мінімальної зарплати. Збільшення "мінімалки" підвищує власні доходи до Пенсійного фонду. Тобто одночасно знизили те, що держава з державного бюджету туди перекидає і знизили їм доходи.

При цьому видатки у головному фінансовому документі не змінилися. Тобто якимось чином цей "вакуум" має наповнитися.

Друге - там роздули, у порівнянні з попередньою версією, податкові надходження за певними категоріями: ПДВ, податок на прибуток підприємств. При цьому незрозуміло чому. У нас що, економіка покращиться після локдауну тепер? Тобто бюджет в принципі поганий. Нас знову чекають такі самі проблеми наступного року і Мінфін їх закладає.

Не зважаючи на недоліки кошторису, ексміністр впевнений, що Верховній Раді треба за нього голосувати. Адже безвідповідально завести країну без бюджету в наступний рік. А також безвідповідально зараз не пришвидшувати отримання траншу МВФ.