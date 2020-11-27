У п'ятницю, 27 листопада, депутат Харківської міськради, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Спаський під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявив, що вакцина має бути у вільному продажу.

Чи не краще було б пустити вакцину у вільний продаж, щоб населення само могло вирішити потрібно їм себе захистити, і купити цю вакцину? Може це більш ефективно було б?

На його питання відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов:

"Ніхто не буде насильно заставляти вакцинуватись людей. Це добровільний процес. Що стосується держави, кого ми в першу чергу повинні вакцинувати - це група ризику за професійною ознакою: медицина перш за все, друга група - за віком та станом здоров'я - старше 65 років і люди, які мають серйозні супутні захворювання", - розказав міністр.