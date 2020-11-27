"Зробити вакцину у вільному доступі": депутат запропонував дати людям вибір [ Редактировать ]
У п'ятницю, 27 листопада, депутат Харківської міськради, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Спаський під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заявив, що вакцина має бути у вільному продажу.
Чи не краще було б пустити вакцину у вільний продаж, щоб населення само могло вирішити потрібно їм себе захистити, і купити цю вакцину? Може це більш ефективно було б?
На його питання відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов:
"Ніхто не буде насильно заставляти вакцинуватись людей. Це добровільний процес. Що стосується держави, кого ми в першу чергу повинні вакцинувати - це група ризику за професійною ознакою: медицина перш за все, друга група - за віком та станом здоров'я - старше 65 років і люди, які мають серйозні супутні захворювання", - розказав міністр.
по теме
В п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" економічний експерт Тетяна Острікова задала питання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову
В пятницу, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич сделал заявление
В понедельник, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" волонтер Наталия Попова заявила, что в Харькове пациенты умирают при выгрузке из "скорых"
В среду, 18 ноября, глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус, а также рассказал, кто сможет сделать их в первую очередь
В пятницу, 13 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" эпидемиолог Андрей Александрин рассказал о том, что карантин выходного дня не поможет