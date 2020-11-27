В п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" економічний експерт Тетяна Острікова задала питання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

Локдаун - це не спосіб для боротьби з епідемією. Це час для влади підготувати медичну систему. В першій хвилі, на жаль, цей час було надано, бізнес закрився, влада цим не скористалась. Сьогодні бачимо проблему з киснем і т.д. В мене питання до пана міністра: може йти іншим шляхом? Не локдаун, а масове тестування? Що цікаво, Словаччина закупила тести по 4 євро, не по 1000 грн., як в Україні.

"Перше: жорсткі карантинні обмеження - самий ефективний спосіб боротьби з епідемією, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Це перше. Що стосується тестування. Не знаю, звідки цифра в 1000 гривень. Ніхто не збирався закуповувати по такій ціні навіть теоретично. Ми збираємось закуповувати, якщо вдасться за ціною 4-5 євро, ми будемо тільки вдячні і будемо закуповувати", - відповів міністр.