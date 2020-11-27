В пятницу, 27 ноября, на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики обсуждались пути выхода из кризиса с Конституционным судом. На заседании председательствовал президент Владимир Зеленский.

В заседании также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители правительства, парламента, Офиса президента, правоохранительных органов, руководители НАБУ и НАПК, международные партнеры Украины.

Отмечается, что Зеленский акцентировал внимание на необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса.

В частности, Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону.

Следующим шагом в преодолении кризиса, по словам президента, должно стать восстановление норм Закона О предотвращении коррупции. Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за НАПК.

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин сообщил, что по просьбе президента 2 декабря состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии для оценки состояния антикоррупционного законодательства.

Надеемся, что соответствующее заключение Венецианской комиссии будет подготовлено до 10 декабря. Это также даст нам возможность подготовиться к комплексной, системной реформе Конституционного Суда.

Представляя предыдущие наработки законопроекта о восстановлении полномочий НАПК, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что рабочая группа в парламенте уже наработала рамки такого восстановления. Ожидается, что законопроект зарегистрируют на следующей неделе.

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук поддержал скорейшее рассмотрение соответствующих законопроектов, в частности инициативы президента.

Могу подтвердить тот факт, что сегодня в Верховной Раде зарегистрировали инициативу президента, и я думаю, что ее нужно будет как можно быстрее рассмотреть в Верховной Раде. А все остальные вещи мы можем дорабатывать.

В завершении заседания Зеленский также заявил, что это - только начало для выхода из конституционного кризиса. Сейчас разрабатывается план и порядок реализации судебной реформы в целом.

Ранее Шмыгаль уже рассказывал о "пакете помощи" для бизнеса на время карантина.