На передовій знову обстріли. Сьогодні ворог шість разів порушив режим тиші. По українських позиціях бив із гранатометів та мінометів. Поранених та загиблих серед українських військових немає.

А на полігоні Широкий Лан військові випробували протитанкові комплекси "Джавелін". А ще бойові дрони, авіацію та імітовані артилерійські установки. Все в рамках навчань - останніх цього року.

Знищити умовні ворожі спостережні пункти за лінією зіткнення, а потім, під прикриттям бронетехніки, прорвати передову лінію оборони - таке перше завдання для підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади. Умови навчань - максимально наближені до реалій на Донбасі.

Під час тренувань командири намагаються врахувати досвід бойових дій у Нагірному Карабаху. Там операції проводили малими штурмовими групами. Сьогодні ж завдання для українських бійців - працювати по цілях точно. Коригувати вогонь допомагають безпілотники.

Олександр Павлюк, керівник навчань:

Ми використовували новітні засоби. Це і нові снайперські гвинтівки на одному з напрямків, це всі новітні засоби протитанкових керованих ракет, "джевеліни", корсари. Ви бачили, що всі цілі були уражені нашими військовослужбовцями.

А це тренувальна система "Лазертаг" - вона імітує справжній бій. Чітко показує всі влучення в мішені.

Віктор Грищенюк, начальник відділення установки та ремонту систем лазерної імітації зброї 235 міжвідомчого центру підготовки підрозділів:

Лазер надсилає закодований шифр на датчики поразки суперника. Датчики його розшифровують, вони загораються, зброя перестає працювати. Тобто техніка чи військовослужбовець - знищено.

Крім справжньої техніки, в маневрах задіяли макети самохідної артилерії, завдяки яким можна вводити ворога в оману. Ось цей надувний танк - презентували волонтери. Розробка вже зарекомендувала себе в зоні проведення ООС.

Андрій Римарук, представник фонду "Повернись живим":

Ця задумка прийшла 2 роки тому, опираючись на те, що в РФ багато своїх надувних військ. У них є цілі батальйони, бригади, які за це відповідають. Нам вдалося зробити максимум, щоб цей макет бачили всі технічні засоби розвідки.

Такі навчання, переконані військові, дозволяють проаналізувати воєнні дії і в подальшому вже з меншими втратами виконувати завдання в реальних бойових умовах.

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України:

Ви бачили і безпілотну авіацію, і дії механізовано бригади, і це все пов'язано одним задумом. Ми даємо основні бачення наші, вивчивши досвід самий свіжий, тих країн, які воюють. В першу чергу, свій досвід.

До навчань на полігоні Широкий Лан залучили командувачів усіх підрозділів Збройних сил.