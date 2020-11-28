В СБУ оприлюднили секретний перепис населення України часів Голодомору [ Редактировать ]
СБУ сьогодні оприлюднила низку документів СРСР, які свідчать про демографічну кризу в Україні через Голодомор. Всесоюзний перепис населення 1937 року показав - скільки насправді українців стали жертвами сталінського геноциду, повідомляють спецслужби..
Радянські демографи очікували, що в Україні на той момент мало проживати 35 мільйонів людей. Натомість перепис встановив тільки 29, тобто практично на рівні 1926 року, - йдеться в документах.
Такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису звинуватили у "отриманні штучно занижених та викривлених цифр" та розстріляли.
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