СБУ сьогодні оприлюднила низку документів СРСР, які свідчать про демографічну кризу в Україні через Голодомор. Всесоюзний перепис населення 1937 року показав - скільки насправді українців стали жертвами сталінського геноциду, повідомляють спецслужби..

Радянські демографи очікували, що в Україні на той момент мало проживати 35 мільйонів людей. Натомість перепис встановив тільки 29, тобто практично на рівні 1926 року, - йдеться в документах.

Такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису звинуватили у "отриманні штучно занижених та викривлених цифр" та розстріляли.