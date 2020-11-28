На Прикарпатті викрили масштабні розкрадання деревини [ Редактировать ]
На Прикарпатті поліцейські виявили понад тисячу кубометрів краденої деревини - це майже 17 повних вагонів.
Нелегальні лісоматеріали знайшли під час обшуків на території лісгоспів та пилорам у Косівському районі. Йдеться про деревину різних порід, у тому числі дорогих. Документів на необроблену деревину та готову продукцію (брус і дошки) підприємці не надали, тож деревину та обладнання для її обробки правоохоронці вилучили.
Христина Максимчак, начальник сектору комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області:
Провели десять обшуків в лісових господарствах та суб'єктів господарської діяльності в Косівському районі. Всі обшуки проведені за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури з метою виявлення, фіксації, а також вилучення документів, речей і предметів про їх злочинну діяльність за минулий, а також поточний роки.
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