На Прикарпатті поліцейські виявили понад тисячу кубометрів краденої деревини - це майже 17 повних вагонів.

Нелегальні лісоматеріали знайшли під час обшуків на території лісгоспів та пилорам у Косівському районі. Йдеться про деревину різних порід, у тому числі дорогих. Документів на необроблену деревину та готову продукцію (брус і дошки) підприємці не надали, тож деревину та обладнання для її обробки правоохоронці вилучили.

Христина Максимчак, начальник сектору комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області: