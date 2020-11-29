Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посещает Турцию с рабочим визитом. Самолет главы правительства совершил посадку в Стамбуле.

Шмыгаль 29 ноября запланировал поездку по Стамбулу, а 30 - переместится в столицу Анкару. Премьер будет иметь встречи с министром промышленности и технологий Турции, а также - с местными бизнесменами. В столице состоятся переговоры с руководством.

Отмечается, что Шмыгаль совершает визит совместно с вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и заместитель главы Министерства развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отменил официальный визит в Беларусь. Встреча перзидентов планировалась в рамках международного Форума.