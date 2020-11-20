В Украину прибыла первая партия из 100 аппаратов ИВЛ, купленных за деньги из фонда борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Медицинские закупки Украины".

Все приборы ИВЛ соответствуют международным стандартам и произведены шведской компанией.

ГП Медицинские закупки Украины законтрактовало 200 аппаратов ИВЛ. Все аппараты - экспертного класса, и успешно используются как в Украине, так и в странах Европейского Союза. Аппараты соответствуют всем необходимым техническим характеристикам /.../ Аппараты производства шведской компании.

Отмечается, что стоимость закупки 200 аппаратов составляет 84 миллиона гривен, то есть один аппарат ИВЛ обошелся в 420 тысяч гривен. Вскоре в страну прибудет следующая сотня аппаратов ИВЛ попадет в Украину в ближайшее время.

Ранее мы писали, что на учете в украинских медучреждениях прибывают 4714 аппаратов ИВЛ. Такую информацию предоставил Минздрав.