В современной акустике производители всячески стараются избавиться от проводов и перевести пользователей на беспроводное подключение Bluetooth.

Этот беспроводной протокол передачи начиная с версии 4.0 стал настолько качественным, что подобрался к уровню lossless-оцифровки, так что даже недорогие наушники способны выдавать "чистый звук".

Сегодня в редакции "Подробностей" на обзоре находится доступные по цене стерео Bluetooth-наушники REAL-EL GD-855, которые как передают звук по протоколу 4.2, так и обладают стандартным гнездом 3,5 мм для тех, кто не готов полностью отказываться от проводов. Насколько удачными получилась эта гарнитура, рекомендуем узнать из обзора.

Упаковка

REAL-EL GD-855 поставляется картонной коробке с окошком из тонкого прозрачного пластика, через которую можно рассмотреть одну из сторон гарнитуры.

В комплекте идут сами наушники, кабель 3,5 мм, провод microUSB для подзарядки встроенного аккумулятора и гарантийный талон. Скромно, но ожидать богатого комплекта бюджетном сегменте не приходится.

Зато порадовала инструкция на родном украинском языке, на котором также идет описание технических характеристик на самой коробке с обратной стороны.

Дизайн

Корпус REAL-EL GD-855 полностью пластиковый, но очень прочный. Покрытие матовое и обладает дополнительной защитной функцией – не собирает отпечатков пальцев и не пачкается.

Несмотря на кажущуюся по фотографиям габаритность, на деле наушники получились очень компактными, а также очень легкими (175 грамм), не в последнюю очередь благодаря пластиковым материалам.

Дуга оголовья получилась достаточно упругой, а металлическая основа придает ей немного прочности. Благодаря ей наушники хорошо сидят на голове и не норовят соскользнуть даже во время бега – проверено.

Из регулируемых элементов отметим удлиняющуюся дугу и поворотные шарниры для чаш.

Диаметр динамиков составляет 40 мм, что является стандартным и универсальным размером, который подойдет практически любому владельцу.

Амбушюры получились мягкими, не давят на уши. Также амбушюры обладают хорошей звукоизоляцией, так что в транспорте можно спокойно погрузиться в любимые треки и не слышать происходящее вокруг.

Эргономика и подключение

Элементы управления вынесены на правую сторону. Механические кнопки управления REAL-EL GD-855 тактильно ощущаются без проблем, так что найти их "вслепую" не составит труда. Нажатия происходят коротко и четко.

На правом наушнике находится большая кнопка включения, которая утоплена в корпус, на нижнем торце расположена качелька громкости, выполняющая также роль переключения треков при длинном зажатии, рядом находится разъем 3,5 мм для проводных наушников, порт MicroUSB для зарядки, светодиодный индикатор состояния и отверстие для микрофона.

Стоит отметить, что проводное подключение имеет свои плюсы: если аккумулятор сел, то гарнитура будет спокойно работать через 3,5 мм, но в таком случае микрофон будет отключен.

Микрофон позволяет использовать наушники как гарнитуру для разговора – речь слышно очень хорошо, ни один собеседник не жаловался.

Сопряжение с мобильным устройством или компьютером по Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP) происходит без проблем. Встроенного аккумулятора 250 мач хватает до 8 часов непрерывного прослушивания музыки (или 4-5 дней при нечастом использовании), а полная зарядка займет чуть более 2 часов. Во время работы никаких сбоев не замечено – сигнал стабильный на расстоянии до 10 метров.

Звук

Качество звука у REAL-EL GD-855, как для гарнитуры бюджетного класса, приятно удивило. Динамики гарнитуры выдают широкий диапазон частот. Но будущим владельцам стоит быть аккуратными, ведь гарнитура очень громкая.

Поэтому не рекомендуем долго прослушивать музыку при выкрученном до максимума регуляторе громкости. Правда, стоит отметить, что на "максималках" уже ощущается небольшое искажение.

Итог

Наушники REAL-EL GD-855 стоят всего 550 гривен (около 22 долларов). Это предельно низкий ценник, благодаря которому нивелируются даже все недостатки. Производителю REAL-EL удалось воплотить в гарнитуре крепкую сборку, хорошее оснащение и приемлемое качество звука, что для очень редко в этом доступном ценовом сегменте.

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