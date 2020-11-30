В пятницу, 27 ноября, в Польше, в Жешуве на двух украинских студентов напали с ножом. Подозреваемый сдался полиции. Гражданин Украины ранее был объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства.

19-летний украинец утром 28 ноября пришел в отделение полиции в Жешуве и был арестован.

Полиция под наблюдением районной прокуратуры Жешува работает над сбором информации, которая поможет установить детальное развитие событий.

27 ноября в одной из квартир польского города Жешув ранения, предположительно, ножом получили два украинца, которые арендовали жилье. Ранения в полиции назвали серьезными.

Пострадавшие украинцы - студенты, которые вместе с третьим украинцем снимают квартиру. В ней нашли одного из раненых, он был без сознания. Второго раненого нашли с многочисленными ножевыми ранениями перед домом.

Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четыре человека.

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