Лікаря Дієго Марадони звинуватили у вбивстві [ Редактировать ]
Лікареві Дієго Марадони Леопольдо Луке висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Мовляв, він не забезпечив пацієнтові належного нагляду після операції.
На початку місяця Марадоні видалили тромб у головному мозку. Сам лікар звинувачення відкидає. Дієго Марадона - легенда світового футболу - помер 25 листопада від серцевого нападу.
Доньки й адвокат покійного вимагають повного розслідування смерті футболіста.
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