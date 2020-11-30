На Львівщині у ковід-лікарні пацієнти померли через виключення світла: хто винен?

Годину медики качали кисень в легені хворих вручну. Та виявилося марно. Хто тепер понесе відповідальність за людські життя. І чому, коли країна постала перед світовим викликом пандемії - такі випадки взагалі мають місце?