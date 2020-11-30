В понедельник, 30 декабря, в Николаеве развели три моста. Сделали это для прохода десантного корабля "Юрий Олефиренко" ВМС Украины. Судно покинуло акваторию Николаевского судостроительного завода, где находилось на профилактических работах.

Были разведены Ингульский, Южнобугский мосты и пешеходный через реку Ингул.

Первым развели в 12 ч Ингульский мост. Движение в районе моста было остановлено. Образовались автомобильные пробки. После того, как "Юрий Олефиренко" прошел, мост свели и пустили движение.

У десантного корабля были восстановлены поврежденные участки внешней обшивки и элементы конструкций корпуса, винто-рулевая система, цистерны, трубопроводы.

Корабль "Юрий Олефиренко" был построен еще для советского флота в польском Гданьске в 1971 году. Он был переименован четыре года назад в честь капитана I ранга, командира 73-го морского центра специального назначения Военно-морских сил ВС Украины (Очаков) "Юрия Олефиренко", который погиб в январе 2015 года под минометным обстрелом возле Мариуполя. Ранее судно называлось Кировоград.

В 2014 году после аннексии Крыма корабль оказался в руках военных России. Позже его передали Украине.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой области произошло необычное ДТП - фура слетела с моста и зависла на путепроводе