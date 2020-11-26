Фура повисла на мосту под Мариуполем (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Донецкой области произошло необычное ДТП - фура слетела с моста и зависла на путепроводе. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 часов утра на трассе Мариуполь - Волноваха.
По предварительной информации, водитель, который двигался в сторону Волновахи, не справился с управлением на скользкой дороге. Во время ДТП он не пострадал.
Напомним, что 17 октября под Житомиром фура "разорвала" легковушку, в результате чего погибли три человека.
Ранее сообщалось, что под Киевом во время съемок фильма на скользкой дороге разбили Lamborghini.
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