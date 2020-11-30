Чи впорається Україна з пандемією COVID-19: Центр "Соціальний моніторинг" провів громадські опитування [ Редактировать ]
Україна не впорається з пандемією COVID-19 самотужки, - так вважають 62 відсотки українців, згідно з результатами дослідження центру "Соціальний моніторинг".
Водночас опитування показало - ще майже 30 процентів громадян не схильні до песимістичних прогнозів. Натомість впевнені - країна впорається й без зовнішньої допомоги. А менше чверті усіх респондентів на запитання соціологів відповісти не змогли.
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