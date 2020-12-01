В Украине вырос прожиточный минимум: на сколько увеличили социальные выплаты [ Редактировать ]
Источник: НБУ
С 1 декабря в Украине повышается прожиточный минимум и теперь он составит 2189 грн. Повышение составило 71 грн.
Напомним, что прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. Первый раз в 2020-м его повысили в июле.
Размер прожиточного минимума с 1 декабря для различных социальных и демографических групп населения:
- для детей до 6 лет - с 1859 до 1921 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - с 2318 до 2395 грн;
- для трудоспособных лиц - с 2197 до 2270 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность - с 1712 до 1769 грн.
К размеру прожиточного минимума привязан ряд социальных выплат:
- пенсии;
- пособие по безработице;
- пособие на детей;
- алименты.
После повышения социальных стандартов пенсии с 1 декабря 2020 года будут повышены минимальная и максимальная пенсии:
- минимальная пенсия - с 1712 до 1769 грн (+57 грн);
- максимальная пенсия - с 17120 до 17690 грн (+570 грн).
Кроме того, вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 до 17,69 грн.
Для украинцев, которые имеют полный стаж и получают минимум 2100 грн, после повышения минимальной пенсии ничего не изменится.
Ранее "Подробности" писали о том, что ждет украинцев в декабре и на сколько вырастет пенсия.
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