Український уряд найближчим часом очікує на транш від Міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив це питання з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Окрім зміцнення фінансового співробітництва, сторони також обговорили проведення в Україні реформ та виконання, так званих, "структурних маяків". Від української влади в Фонді, зокрема, чекають на конкретні кроки у боротьбі з корупцією та забезпеченні незалежності Нацбанку.

* * *

З першого грудня зросте прожитковий мінімум усіх категорій громадян України. Загальний розмір становитиме 2189 на місяць. Тобто, підвищиться на сімдесят 71 гривню. Загалом від початку року загальний прожитковий мінімум збільшився на 162 гривні. У зв'язку з цим зросте й розмір допомоги по безробіттю. Максимальна сума виплат для працездатних осіб тепер становитиме 9080 гривень.

* * *

В Україні найгірший за 5 років урожай кукурудзи. Наразі аграрії вже зібрали 24,5 мільйони тонн з площі у майже 5 мільйонів гектарів. Роботи ще тривають, проте, за нинішнього рівня врожайності, зібрати зможуть ще близько 4 мільйонів тонн. У сумі виходить менше 30. А ось торік урожай цієї культури був майже тридцять 36 мільйонів тонн.

* * *

На найбільшій в Європі атомній станції Запорізькій АЕС після планово-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2, - про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко. Наразі працює вже п’ять енергоблоків з шести. За словами Бойка, в зимовий період вкрай важливо, щоб атомна генерація працювала на максимальній потужності, оскільки збільшуються обсяги споживання. А також, це допоможе забезпечити постачання електроенергії населенню за низькими фіксованими цінами.