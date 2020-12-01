Ученые выявили уникальное свойство манго [ Редактировать ]
Экзотический фрукт манго имеет очень много полезных свойств. Он обладает не только изысканным вкусом, но и имеет омолаживающий эффект. Ученые Калифорнийского университета рассказали о новых исследованиях, передает newsyou.info.
Так, в рамках эксперимента привлекались 28 женщин, которые уже прошли через менопаузу. На протяжении двух месяцев часть добровольцев употребляла по полчашки плодов манго, тогда как вторая половина имела в рационе 1,5 чашки четыре раза в семь дней.
В итоге представительницы группы, где в рацион включили меньшие объемы фрукта, демонстрировали более выраженное улучшение состояния кожи. Глубина морщин у них сократилась на 23%, со временем прогресс только усилился.
Авторы работы считают, что такой эффект обусловлен веществами в манго, запускающими производство коллагена. Для более конкретных заключений будут проводиться дополнительные исследования.
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