Ученые и врачи-диетологи рассказали, какие продукты помогут защитить организм от возникновения раковых заболеваний. Об этом пишет "Российская газета".

Онкологи давно выяснили, что клетки организма начинают разрушаться из-за процесса окисления в ее оболочке, который может спровоцировать радиация, стресс и другие факторы. Антиоксиданты, которые содержатся в продуктах растительного происхождения, тормозят этот процесс и защищают клетки.

Мощными антиоксидантами являются витамины С, Е и бета-каротин. Витамин С содержится в цитрусовых, киви, черной смородине, шиповнике, красном перце, картофеле и луке. Больше всего витамина Е содержится в растительном масле и орехах.

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Существует группа антиоксидантов - терпены, куда входят каротиноиды (предшественник витамина А). Каротиноидом богаты ярко-оранжевые и красные фрукты и овощи - морковь, помидоры, апельсин, сладкий перец. К каротиноидам относится ликопин, которого очень много в томатах. Потребление ликопина коррелирует с риском возникновения рака предстательной железы.

Также к оксидантам относят полифенолы (встречающиеся в овощах), капсаицин (содержащийся в различных видах стручкового перца), танины (в кофе, чае, какао)

Катехины присутствуют в зеленом чае, а также во многих плодах и ягодах (яблоки, сливы, абрикосы, смородина, малина). В фасоли, злаковых и семенах льна и кунжута содержатся лингалины, в фиолетовых ягодах - антоцианы.

Для женщин важным фитосоединением, который является профилактикой гормональных опухолей (в частности, рака груди), являются тиолы. Они содержатся в различных видах капусты.

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Диетологи рекомендует на завтрак добавлять в кашу ягоды черники, ежевики или малины, на обед есть салат из красных и оранжевых овощей.

Идеальным ужином будет отварное брокколи или овощное рагу с блюдами из морской рыбы, в которой содержится большое количество жирных омега-кислот, полезных для сосудов.

Напомним, что медики назвали самый полезный продукт в мире.

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