Во вторник, 1 декабря, в немецком городе Трир автомобиль "влетел" в толпу на пешеходной зоне. В результате два человека погибли, еще 10 пострадали, сообщает издание focus.de.

По данным местной полиции, несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. На данный момент водитель задержан.

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Местные СМИ сообщают, что людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/час.

Вначале телерадиокомпания SWR, ссылаясь на очевидцев происшествия, сообщила о смерти одного человека. Позже стало известно и о втором погибшем. Как заявил представитель местной власти, пострадали еще около 10 человек.

Напомним, ранее в Германии авто "влетело" в толпу людей во время карнавала. Также в Киеве маршрутка влетела в толпу пешеходов.

Мы также сообщали о том, что 30 октября в Киеве на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.