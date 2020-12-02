Приток прямых иностранных инвестиций в Украину сократился в двадцать раз - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Инвестиционная привлекательность нашей страны упала до критически низкой отметки, поэтому нужны кардинальные шаги по восстановлению доверия иностранного бизнеса. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"Украинская экономика теряет резервы, за счет которых может развиваться. Капитальные инвестиции по итогам первого полугодия сократились почти на 35%. Запас прямых иностранных инвестиций за тот же период сократился более чем на 2% и стал меньше на 1,1 млрд долларов. При этом ситуация продолжает ухудшаться: приток прямых иностранных инвестиций за три квартала 2020 года составил всего 0,2 млрд долларов, что в 20 с лишним раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это уже критически низкая отметка", - заявил Сергей Левочкин.
По его словам, причины падения инвестиционной привлекательности следует искать, прежде всего, в нерешенности основных политических проблем Украины.
"Весь мир ожидал, что со второй половины 2019 года начнется реальное мирное урегулирование на Донбассе, и Украина начнет восстанавливать свои экономические позиции - в частности, свой транзитный потенциал. Но это до сих пор не происходит. Наоборот, за последнее время наша страна вела непродуманную внешнюю политику, что лишь усиливает нежелание инвесторов вкладывать средства в Украину", - сообщил политик.
Народный депутат убежден, что нужно срочное восстановление доверия иностранного бизнеса.
"Мы должны в вопросе прекращения войны перейти от слов к серьезным политическим шагам. Необходимо восстановить прагматичные отношения с государствами-соседями. В глазах инвесторов Украина должна стать стабильным мирным государством, в которое можно вкладывать средства, не боясь их потерять из-за политических катаклизмов. В мире нет примеров, когда какое-либо государство достигало экономических успехов без инвестиций. И задача их привлечения должна стать одной из первоочередных", - подытожил Сергей Левочкин.
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