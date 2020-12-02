Дієго Марадона прикрасить банкноти в Аргентині [ Редактировать ]
Банкноту із зображенням Дієго Марадони можуть ввести в обіг у Аргентині. Таке запропонували футбольні фанати і вже назбирали 15 тисяч голосів під петицією. У разі схвалення наклад буде обмежений - 10 тисяч банкнот.
Нагадаю, уславлений аргентинський футболіст Дієго Марадона помер минулого тижня від серцевого нападу.
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