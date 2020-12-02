Шимпанзе навчився прибирати вольєр та мити вікна [ Редактировать ]
У талліннському зоопарку шимпанзе сам помив вікна та підлогу свого вольєра. Відео опублікували працівники звіринцю. Вони залишили вольєр неприбраним.
Через це мавпа вирішила навести лад самостійно. Спочатку шимпанзе підмітав підлогу, а потім заходився мити скло.
по теме
Працівники одного із зоопарків Квінсленда зафільмували, як ведмедик через спекотну погоду сам підійшов до шланга з прохолодною водою, щоб освіжитися
Песика чоловік називає "штурманом" або "другим пілотом". До їхньої зустрічі собака жив на вулиці, аж доки одного разу не заскочив до таксиста в автівку. Тепер вони разом возять клієнтів
Метелку забыл в жилище животного один из сотрудников
Скриньку з написом "Для Санти" встановили, щоб тварини змогли надіслати свої побажання
На горі Монсеррат, яка височіє над містом, відновили природний тропічний ліс. На це знадобилося 10 років