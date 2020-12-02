В Вроцлаве (Польша) случилось жуткое происшествие. На стройке трагически умер украинец. Он свалился с большой высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.

Об этом сообщает Wroclaw.se.

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По предварительной информации, трагедия случилась во вторник, 1 декабря, на строительной площадке на улице Гарнична.

К месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации, однако спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что украинец, работал на разгрузке товаров. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Польше в жутком ДТП погибли украинцы.

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