В Польше трагически погиб украинец [ Редактировать ]
В Вроцлаве (Польша) случилось жуткое происшествие. На стройке трагически умер украинец. Он свалился с большой высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.
Об этом сообщает Wroclaw.se.
По предварительной информации, трагедия случилась во вторник, 1 декабря, на строительной площадке на улице Гарнична.
К месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации, однако спасти мужчину не удалось.
Отмечается, что украинец, работал на разгрузке товаров. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Польше в жутком ДТП погибли украинцы.
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