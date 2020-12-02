Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что все соцвыплаты будут осуществляться вовремя и в полном объеме Источник: НБУ

Уровень минимальной заработной платы в 2021 году будет пересматриваться дважды. Такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. В своем Telegran-канале глава правительства написал:

Правительство на прошлой неделе передало парламенту на рассмотрение во втором чтении проект Госбюджета-2021. Остановлюсь на некоторых приоритетах документа и на тех мифах, которые уже распространились к нему.

С 1 сентября 2020 года размер минимальной зарплаты составляет 5000 грн. С 1 января 2021 года этот показатель вырастет до 6000 грн.

Следующее повышение планировали с июля, но при подготовке бюджета ко второму чтению перенесли на декабрь. Минимальная зарплата увеличится до 6500 грн с 1 декабря 2021 года.

Социальная сфера. Несмотря на слухи, никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены. Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты.

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Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС и военный сбор останутся без изменений. Премьер сообщил, что рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне.

Эта работа уже активно ведется и ее результатом стал тот факт, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%. В самом же ноябре выполнения госбюджета составило фактически 110%. При этом на Едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Например, в 2018 году эта сумма составила 17,2 млрд грн. Подчеркиваю: все выплаты для людей будут и впредь осуществляться вовремя и в полном объеме.

Медицинская отрасль. На следующий год у нас будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн. Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть фактически за 2 года финансирование медицины вырастет более чем на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будут повышены на 30%.

Борьба с COVID-19. Для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн. То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым: и кислородом, и лекарством, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 илрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

Образование. Рост расходов в 2021 году практически на 30 млрд грн. Это позволит повысить зарплаты педагогам на 26%. Кроме того, продолжатся программы поддержки "Новой украинской школы". В следующем году будет построено и отремонтировано почти 300 учебных заведений.

Ранее сообщалось, что на сколько вырастет минимальная пенсия и надбавка за стаж после перерасчета пенсий с 1 декабря.