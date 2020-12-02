Боец смешанных единоборств (ММА) из России Гаджимурад Антигулов устроил драку во время свадьбы в Дагестане. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал Baza.

Ссора произошла из-за алкоголя: из-за религиозных убеждений на столах в мусульманской республике его не было, но Антигулов все же принес с собой бутылку и выпивал.

К столу спортсмена несколько раз подходили и просили убрать алкоголь, но он игнорировал просьбы. Когда к спутнику Антигулова в очередной раз подошли с просьбой повлиять на бойца, у него не выдержали нервы.

Антигулов (на видео он в синем свитере) бросился на поборника трезвости, но получил мощный удар и был сбит с ног. Боец поднялся, но снова оказался на полу. Возможно, у него была нарушена координация из-за выпитого.

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Разозленный боец схватился за тарелку, но не успел разбить ее о голову обидчика - ее вырвала одна из женщин. Далее в зале началась куча мала, но прославленного бойца уже не было видно. Очевидно, его попросили уйти со свадьбы, чтобы не провоцировать других гостей.



31-летний Гаджимурад Антигулов - мастера спорта России по вольной борьбе. Профессионально выступает в смешанных единоборствах с 2009 года.

С показателем 18 побед и 4 поражения в 2016 году подписал эксклюзивный контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship, где дебютировал здесь с победы над бразильцем Маркусом Рожериу де Лимой.

Последние четыре поединка он проиграл. В октябре этого года он уступил россиянину Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 20 побед и 8 поражений в MMA.

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