СНБО торопит местные советы: "Пора объединиться в борьбе с пандемией" [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к председателям и депутатам новоизбранных местных советов с призывом как можно быстрее провести сессии, чтобы рассмотреть вопросы борьбы с коронавирусом.
Открытое письмо главы СНБО опубликовала пресс-служба ведомства.
43 122 депутата разного уровня представляют интересы местных общин на территории всей нашей страны... Хочу обратить ваше внимание на ответственность, которую вы получили вместе с полномочиями. Одной из важнейших является обязанность заботиться о жизни и благосостоянии граждан, проживающих в одном городе, поселке, селе с вами. Принимать все необходимые меры по созданию территории безопасности и стабильности, неотъемлемой частью чего является вопрос здоровья.
Данилов напомнил, что сегодня угрозой №1 является коронавирусная инфекция COVID-19, которая уже унесла жизни 12 717 украинцев, а еще 758 264 жителей нашей страны - переболели.
С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важно безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должно быть рассмотрен вопрос преодоления негативных последствий распространения COVID-19 в каждой области, каждом районе, городе, поселке, селе. Убежден, что вы получите всестороннюю поддержку своих действий со стороны жителей ваших общин, а угрозы будут преодолены совместно - как существующие, так и потенциальные.
Как сообщали "Подробности", секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в Украине точно введут, сейчас власти решают когда: или в декабре, или, возможно, со 2 января.
Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировали 13 141 новых случаев коронавирусной инфекции. 169 человек скончались.
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