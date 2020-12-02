Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 13 141 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 758 264 человек. При этом, выздоровели - 369 054 (13 882 - за минувшие сутки), а умерли - 12 717 (169- за минувшие сутки).
Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства в ответ на распространение в стране COVID-19.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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