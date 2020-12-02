Последствием перенесенной коронавирусной инфекции является преждевременное старение организма. Об этом предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сообщает РИА Новости.

По словам ученой, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме. Баранова не уточняет, о каком исследовании идет речь.

Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40... Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость.

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Ученая настаивает на том, чтобы последствия инфекции были изучены более детально.

Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались.

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Напомним, что в Великобритании одобрили вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, которая ранее была признана эффективной.

В Украине за последние сутки зафиксировали 13 141 новых случаев коронавирусной инфекции. 169 человек скончались.