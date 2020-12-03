Діамантів на 17 мільйонів гривень вилучили в аеропорту "Бориспіль". Там затримали двох українок, які прилетіли з Дубаю і намагалися незаконно провезти коштовне каміння.

38 пакетів з діамантами завважки 50 грамів правоохоронці знайшли в особистих речах жінок. На обох склали протокол про порушення митних правил.