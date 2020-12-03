В аеропорту "Бориспіль" у двох дівчат вилучили діаманти на 17 мільйонів (відео) [ Редактировать ]
Діамантів на 17 мільйонів гривень вилучили в аеропорту "Бориспіль". Там затримали двох українок, які прилетіли з Дубаю і намагалися незаконно провезти коштовне каміння.
38 пакетів з діамантами завважки 50 грамів правоохоронці знайшли в особистих речах жінок. На обох склали протокол про порушення митних правил.
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