Муж известной певицы Наташи Королевой, Тарзан, который часто удивляет фанаток эротическими видео и фото, опубликовал новый шокирующий снимок. Так, соответствующая публикация появилась в Instagram стриптизера.

На фото оголенный Глушко позирует на пляже под пальмой.

Раньше сообщалось о том, что Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.