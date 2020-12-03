Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева новым директором концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №532/2020 глава государства подписал в четверг, 3 декабря. Он опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе.

Напомним, Юрий Гусев занимал должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года. 2 декабря Кабмин согласовал увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА.

В 2019 году Юрий Гусев баллотировался в народные депутаты по спискам "Слуги народа", однако отказался от участия в выборах. В период с 2014 по 2016 года он занимал должность заместителя министра обороны.

Ранее сообщалось, что 6 декабря президент Украины уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Позже Абромавичус прокомментировал свое увольнение из "Укроборонпрома". Он заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, и он написал заявление об увольнении уже три месяца назад.