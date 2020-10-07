Экс-гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, и он написал заявление об увольнении уже три месяца назад.

Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо".

"Это был ожидаемый план с самого начала, с тех пор, как я получил эту должность. У меня была договоренность с моей командой и президентом, что я буду работать на операционном уровне 2-3 месяца, мы стабилизируем ситуацию внутри концерна, запустим аудит, разработаем стратегические документы, и затем команда продолжит то, что делается сейчас. В обществе бытует мнение, что предприятия "Укроборонпрома" уничтожались последние 2 года. Это не совсем корректно. Они уничтожались с самого начала независимости, по моему мнению. Они руководились очень непрозрачно и очень несовременно. Я надеюсь, что после того, как я возглавил этот концерн, мы поставили точку в этом вопросе", - отметил Абромавичус.

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По его словам, за год "такие сложные компании не реформируются".

"Когда президент предлагал мне эту должность, я говорил, что трансформация "Укроборонпрома" будет длиться 5 лет. Мы еще только в начале трансформации", - подчеркнул он.

"Я обсуждал с президентом мое увольнение за несколько дней до того, как был назначен господин Уруский. Самое главное со стороны нового министерства - не вмешиваться в кадровую политику и финансовые вопросы "Укроборонпрома". Надеюсь, они с командой "Укроборонпрома" будут иметь общее видение о трансформации концерна", - добавил экс-гендиректор "Укроборонпрома".

На вопрос о дальнейших планах Абромавичус ответил, что хочет продолжить инвестиционные проекты, которыми он занимался еще до того, как возглавил "Укроборонпром". Это касается сельского хозяйства и недвижимости в странах ЕС.

Напомним, Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, который занимал эту должность с 29 августа 2019 года. Вместе с тем, глава государства назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора госконцерна.