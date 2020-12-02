Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА).
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Telegram.
По его словам, соответствующее решение было принято в связи с переходом Гусева на другую работу.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. До этого он занимал пост заместителя министра обороны. На выборах в Раду он был под номером 41 в списке "Слуги народа", но еще до голосования на фоне информационной атаки заявил, что не идет на парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что Кабмин выбрал нового руководителя Харьковской ОГА.
Также мы писали о том, что 25 ноября Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.
по теме
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента
Указ о назначении размещен на сайте Офиса президента
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня
Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области
У городского главы Кропивницкого Андрея Райковича выявили коронавирус