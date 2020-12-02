Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Telegram.

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По его словам, соответствующее решение было принято в связи с переходом Гусева на другую работу.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. До этого он занимал пост заместителя министра обороны. На выборах в Раду он был под номером 41 в списке "Слуги народа", но еще до голосования на фоне информационной атаки заявил, что не идет на парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что Кабмин выбрал нового руководителя Харьковской ОГА.

Также мы писали о том, что 25 ноября Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.