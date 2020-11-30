Авиакатастрофа АН-26: в "Укроборонпроме" сообщили результаты расследования [ Редактировать ]
При ремонте самолета АН-26, который разбился в Чугуеве, не было обнаружено никаких нарушений.
Об этом свидетельствуют результаты служебного расследования "Укроборонпрома" относительно обслуживания самолета, заявил глава концерна Игорь Фоменко в интервью "РБК-Украина".
Он отметил, что двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".
"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", - сказал Фоменко.
Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.
Ранее сообщалось, что Уруский назвал основные причины трагедии.
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