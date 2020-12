Американская певица Бритни Спирс выложила в сеть новую песню с романтическим названием "Swimming in the stars".

Сингл не вошел в ее альбом "Glory" 2016 года и никогда не издавался. Бывшая звезда поп-сцены приурочила выпуск песни к своему 39-му дню рождения, который отмечает 2 декабря.

Напомним, что первый альбом Бритни "...Baby One More Time" вышел, когда ей было 18 лет и сделал ее звездой мирового масштаба. Успех закрепила вторая пластинка - "Oops!... I Did It Again" 2000 года.

Она закрутила роман с лидером группы 'N Sync Джастином Тимберлейком, потом вышла замуж и родила двух детей. Брак продержался недолго и закончился долгим судебным процессом за опеку над детьми.

Сейчас в дискографии Бритни Спирс 9 студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy.

Читайте также Смазанный макияж и неряшливая прическа: Бритни Спирс шокировала образом

В ноябре 2020 года певица пообещала, что никогда больше не будет выступать, если ее финансовые дела будет продолжать вести ее отец. Эти заявления она сделала после того, как проиграла суд по лишению Джейми Спирса прав на опекунство.

Отец певицы распоряжается ее имуществом с 2008 года после скандальных инцидентов из-за ее проблем с психическим здоровьем. Состояние певицы оценивают в более, чем $200 млн.

Уже несколько лет обеспокоенность общественности вызвали публикации певицы в Инстаграм. Среди них - беспорядочные картинки и видео своеобразных танцев.

Ранее сообщалось, что к спасению Бритни Спирс подключатся власти США. Петиция с требованием отменить многолетнее опекунство над поп-принцессой Бритни Спирс - уже на рассмотрении в Белом Доме.