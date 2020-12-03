Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, какую птицу вы увидели в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Большой кит

Указывает на грядущие перемены в вашей жизни. Мысленно вы к ним уже давно созрели, а теперь предстоит взяться за дело, и совершить первые шаги.

Человек, сделавший такой выбор, обладает хорошей интуицией и тонким внутренним миром. Он уравновешен, целеустремлен, и твердо отстаивает свои позиции в любом деле.

Солнце

Выбирают люди, стремящиеся к знаниям и новым впечатлениям. Оно олицетворяет путеводную звезду, за которой вы стремитесь следовать. Наверняка, вам нравится путешествовать и делать новые открытия. Сидеть на одном месте – это не для вас.

Человек на серфе

Указывает на ваше стремление к свободе, и жажде перемен. Скорее всего, вас многое не устраивает в собственной жизни.

Вы хотите, но пока не можете ее изменить. Помните, что все начинается в малого. Предпринимайте небольшие действия, и они повлекут за собой грандиозные перемены.

Волна и звездное небо

Этот символ указывает на полную душевную гармонию. Вы уравновешенный и мудрый человек, который научился видеть прекрасное в обычных вещах, и получать удовольствие не только от результата, но и самого процесса.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.

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