У Нью-Йорку вперше запалили новорічну ялинку без глядачів [ Редактировать ]
Дух Різдва заполонив Нью-Йорк. Біля Рокфеллер-центру запалили новорічну ялинку. Щорічна, уже вісімдесят восьма церемонія відбулася за участі представників міської влади та зірок сцени, але без глядачів. Концерт транслювали на телебаченні.
Цьогорічна ялинка у Великому Яблуку - 23 метри заввишки, її прикрашають 50 тисяч кольорових вогників. Роздивитися її можна у спеціально відведених місцях, і лише п'ять хвилин - попередньо придбавши квиток.
по теме
Дух Різдва заполонив Нью-Йорк. Біля Рокфеллер-центру запалили новорічну ялинку. Щорічна, уже 88 церемонія відбулася за участи представників міської влади та зірок сцени, але без глядачів
Нові прикраси викликали неочікуваний ажіотаж серед покупців - що пропонують тамтешні виробники ялинкових іграшок до свят?
Скільки людей зможуть прийти на свято, враховуючи соціальну дистанцію, та до яких обмежень слід готуватися?
На яку святкову ялинку чекати киянам та гостям міста цього року, та чи будуть традиційні гуляння?
На яку святкову ялинку чекати киянам та гостям міста цього року, та чи будуть традиційні гуляння?