В четверг, 24 ноября, в Киеве прошла встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Черногории Драгицей Понорац. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.

Понорац заявила о четкой позиции Черногории по непризнанию временной оккупации Крыма Российской Федерацией. Черногория также активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и присоединяется к европейским санкциям против России.

Джапарова выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушениях прав человека и милитаризации Крыма со стороны России. Она также представила видение Украины относительно создания Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону приобщиться к ее работе.

Ранее была названа дата саммита Крымской платформы в Киеве.